'Lifter' vernielt spiegel Arriva-bus

Publicatie: wo 11 maart 2020 15.28 uur

LEEUWARDEN - Een inwoner van Broeksterwâld is woensdag bij verstek veroordeeld tot een boete van 250 euro voor het vernielen van de buitenspiegel van een Arriva-bus. De man was aan de spiegel gaan hangen. De buschauffeur reed op 9 november op de kruising van de Foarwei en de Haadwei in Damwâld toen er een onbekende man naast de bus ging rennen.

Man ging aan de buitenspiegel hangen

De man, de verdachte, sprong vlak voor de bus op de rijbaan en wees naar de zijdeur. De chauffeur gebaarde dat de man aan de kant moest gaan en reed door. Vervolgens ging de verdachte aan de buitenspiegel hangen en liftte zo een stukje met de bus mee. De Broeksterwâldster werd op basis van de camerabeelden aangehouden.

Buitenspiegel omgedraaid

Hij verklaarde bij de politie dat hij al van Broeksterwâld naar Damwâld was gelopen omdat hij de vorige bus ook al had gemist. Hij wilde naar Leeuwarden, naar de coffeeshop. Hij was voor de bus gaan staan om de chauffeur tot stoppen te dwingen. Volgens hem had hij de buitenspiegel niet vernield maar alleen omgedraaid. De opgelegde boete was gelijk aan de eis van de officier van justitie.