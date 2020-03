Niet meer contant betalen bij Albert Heijn

Publicatie: wo 11 maart 2020 13.44 uur

DRACHTEN - Supermarktketen Albert Heijn roept klanten op om niet meer met contant geld te betalen. Ook ondere supermarkten hebben inmiddels dezelfde oproep gedaan.

Albert Heijn zegt uit voorzorg hand-op-hand-contact te willen vermijden. De keten doet dat in aanvulling op het advies van het RIVM om niet meer handen te schudden.

De supermarkt heeft liever dat klanten zelfscankassa's gebruiken. Als dat niet mogelijk is, is het advies om af te rekenen bij een gewone kassa en dan alleen nog met de pinpas of mobiele telefoon te betalen. Als mensen alleen maar contant geld hebben, kunnen ze dat op de kassa leggen en het wisselgeld ook weer van de kassa pakken.