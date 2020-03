Man (34) vier weken de cel in voor wraakporno

Publicatie: wo 11 maart 2020 13.26 uur

LEEUWARDEN - Een Dokkumer (34) die wraakporno heeft verspreid, moet vier weken zitten. Politierechter Klaas Bunk veroordeelde de man woensdag bij verstek tot een gevangenisstraf van acht weken waarvan de helft voorwaardelijk. De Dokkumer had begin februari vorig jaar naaktfoto’s en filmpjes verspreid van een vrouw waar hij online contact mee had.

Schoolvoorbeeld van wraakporno

De man had de afbeeldingen en filmpjes naar Facebook-contacten van de vrouw gestuurd en naar haar vader en broer. Vooral de vader was erg ontdaan bij de aanblik van de naaktfoto’s van zijn dochter. Het was een schoolvoorbeeld van wraakporno. De Dokkumer had via Tinder en Whatsapp contact gehad met het slachtoffer. De twee hadden elkaar naaktfoto’s gestuurd.

Screenshots van Facebook-contacten

Toen de vrouw meedeelde dat ze een date had met een andere man, werd de Dokkumer kwaad. Hij dreigde de naaktfoto’s van de vrouw naar haar contacten op Facebook te sturen. Om zijn woorden kracht bij te zetten, had de verdachte haar screenshots van haar contactenlijst gestuurd. De vrouw had haar Facebook op privé gezet, maar toen was het al te laat. Later kreeg de vrouw bericht dat de beelden ook naar haar vader en broer waren gestuurd.

‘This is not my first rodeo’

De beelden gingen vergezeld van de tekst dat het slachtoffer ‘best wel een sletje’ was. De man had bij de politie verklaard dat het zijn hobby was om ‘oppervlakkige sletjes het leven zuur te maken’. Hij zou het wel vaker zo hebben aangepakt. ‘This is not my first rodeo’, had de man gezegd. ‘Verdachte waant zich boven de wet’, concludeerde officier van justitie Rink Janssens. Het slachtoffer had verklaard dat ze zich ‘bedreigd, misbruikt en aangerand’ had gevoeld.

Krachtig signaal richting de maatschappij

‘De gevolgen van dit soort feiten kunnen rampzalig zijn’, zei Janssens. De officier eiste een werkstraf van 40 uur en twee weken cel voorwaardelijk. Dat ging de rechter niet ver genoeg. ‘Ik denk dat we maar een heel krachtig signaal moeten afgeven richting de maatschappij en dat we duidelijk moeten maken dat dit op geen enkele manier wordt getolereerd’, aldus Bunk. Een werkstraf voor dit soort feiten vond de rechter ‘te licht’. Bunk: ‘Verdachte tilt er ontzettend licht aan en bekommert zich op geen enkele manier om de impact die het heeft gehad op het slachtoffer’. Bij de voorwaardelijke straf hoort een proeftijd van drie jaar.