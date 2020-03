Politie waarschuwt voor dubieuze pannenverkopers

Publicatie: wo 11 maart 2020 12.13 uur

GORREDIJK - De politie van Drachten waarschuwt voor mannen die pannensets aanbieden. Er kwamen bij het politiebureau meerdere meldingen binnen over de straatverkoop in Gorredijk. De mannen rijden in een donkere Peugeot Partner.

"Mogelijk heeft dit te maken met oplichting. Ziet u de mannen of auto? Bel 0900-8844" zo laat de politie weten. Gezien het verhaal wat deze mannen vertelden en de manier van aanbieden doet bij de politie sterk het vermoeden rijzen dat dit om oplichting gaat. Er is een onderzoekje opgestart naar de mannen.