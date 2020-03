Corona-patiÃ«nt kwam ziekenhuis binnen via SEH

Corona-patiënt kwam ziekenhuis binnen via SEH

Publicatie: wo 11 maart 2020 11.36 uur

DRACHTEN - De 78-jarige Drachtster met het coronavirus kwam maandagmiddag ziekenhuis Nij Smellinghe binnen via de Spoedeisende hulp. Hij had luchtwegklachten en was onder verdenking van influenza. De patiënt werd bij de opname getest op influenza en coronavirus (COVID-19).

Door Nij Smellinghe is inmiddels een contactonderzoek binnen het ziekenhuis gestart om in kaart te brengen welke medewerkers in contact zijn geweest met de patiënt. Deze medewerkers worden uiterlijk woensdag persoonlijk geïnformeerd over eventuele vervolgstappen. De medewerkers die niet persoonlijk zijn geïnformeerd, zijn niet direct in contact geweest met deze patiënt.

Patiënten met verdachte klachten worden sinds vorige week standaard getest in het ziekenhuis. Na ontslag op dinsdagmiddag werd duidelijk dat de 78-jarige patiënt positief was gebleken op het coronavirus (COVID-19). De patiënt zit in thuisisolatie. Er is contact geweest met de man en die maakt het - volgens het ziekenhuis - naar omstandigheden op dit moment goed.

De GGD Fryslân doet het contactonderzoek in de persoonlijke omgeving van de patiënt.

Het ziekenhuis laat weten dat druppel-contact isolatie maatregelen vanaf het begin zijn genomen. Omdat de patiënt met influenza-klachten is binnengekomen, is hij niet in strikte isolatie opgenomen, zoals behandeling bij mogelijke corona-besmetting voorschrijft. "Daarom voeren wij op dit moment het contactonderzoek uit en wachten dit af."