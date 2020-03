Oproep: 'Boswachters' gezocht voor voedselbos

Publicatie: wo 11 maart 2020 11.20 uur

BEETSTERZWAAG - De werkgroep Bijenbrigade in Beetsterzwaag heeft van de familie van Harinxma thoe Slooten een perceel bos ter beschikking gekregen om een voedselbos te realiseren. Het ligt aan de Achterwei in Olterterp (tussen weide bij huize Bethlehem en weide aan de Van Harinxmaweg).

Een voedselbos is een door mensen ontworpen gecreëerde plantengemeenschap met als doel biodiversiteit en voedsel te produceren. Het biedt heel veel mogelijkheden, zoals participatie van dorpsbewoners, verbinding tussen lokale ondernemers en burgers en educatief. En dat allemaal zonder transporten en dure plastic verpakkingen. Bovendien neemt een voedselbos veel CO2 op.

Op dit moment werkt de Bijenbrigade al samen met Landgoed Lauswolt en het is de bedoeling de samenwerking verder uit te breiden met meerdere instellingen en ondernemers.

Een goed werkend voedselbos staat of valt met een goed ontwerp en beheer. Daarvoor heeft de Bijenbrigade vrijwilligers nodig, met name op de lange termijn. "We zijn nog op zoek naar meer vrijwilligers met enige inhoudelijke affiniteit op het gebied van voedsel, ecologie of biologie."

Voel je je aangesproken en heb je zin samen met de Bijenbrigade de kar te trekken, geef je dan op voor de info bijeenkomst op 28 maart van 10.00 tot 12.00 uur in zalencentrum De Buorskip Vlaslaan 26 in Beetsterzwaag.