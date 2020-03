Coronavirus vastgesteld bij Drachtster (78)

Publicatie: wo 11 maart 2020 09.10 uur

DRACHTEN - Een 78-jarige Drachtster is positief getest op het coronavirus. De GGD-Fryslan maakte dit woensdagochtend bekend.

De Drachtster is na overleg met de huisarts opgenomen in ziekenhuis Nij Smellinghe in zijn woonplaats. Daar werd een aantal testen uitgevoerd en werd vastgesteld dat de man het Coronavirus onder de leden had.

Omdat de man aan de beterende hand was, werd hij dinsdag ontslagen uit het ziekenhuis en moest hij in thuisisolatie gaan verblijven. De man was samen met zijn vrouw op familiebezoek geweest in Brabant.

GGD Fryslân monitort de patiënt en zijn vrouw en is begonnen aan het contactonderzoek. Daarmee wordt in kaart gebracht met wie deze patiënt contact heeft gehad. Contacten van de patiënt zullen door GGD Fryslân worden benaderd. Mochten deze personen klachten krijgen die passen bij het nieuwe coronavirus, dan krijgen zij gerichte adviezen. Het RIVM en de GGD blijven alert op nieuwe gevallen en passen bij elke nieuwe patiënt het dan geldende protocol toe. Daarmee wordt de kans verkleind dat de ziekte zich in Nederland kan verspreiden.