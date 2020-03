Oplichter 'handelde' in zitmaaiers: eis 1 jaar cel

Publicatie: di 10 maart 2020 20.48 uur

LEEUWARDEN - Een inwoner van Warten (45) die wordt verdacht van oplichting van een achttal Friese bedrijven die zitmaaiers verkopen, zei dinsdag bij de Leeuwarder rechtbank dat hij werd afgeperst. De officier van justitie geloofde er niks van en eiste twaalf maanden cel.

Opbrengst voor de afpersers

‘Ik heb alles gedaan onder psychische druk, onder psychische bedreiging. Mijn vrouw en mijn kinderen zijn bedreigd’, zei de verdachte. Hij moest vorig jaar van zijn opdrachtgevers bij bedrijven in Hurdegaryp, Oosterwolde, Leeuwarden, Akkrum, Rotsterhaule, Sneek en Winsum zitmaaiers bestellen en hij moest ze ook eigenhandig verkopen. Alles werd hem van tevoren opgedragen: welke zitmaaier hij moest kopen, welke valse naam hij moest gebruiken. De opbrengst was voor de afpersers. Het geld legde hij eens in de zoveel tijd in een envelop bij hem thuis in de schuur, waar de afpersers het weghaalden.

‘Een notoire oplichter’

Een kletsverhaal volgens officier van justitie Sierd Eijzenga. ‘Ik geloof er geen snars van. Ik zie hier een notoire oplichter die zich verschuilt achter een scenario dat ik volstrekt ongeloofwaardig acht’. De verdachte had verschillende verhalen verteld over de identiteit van de afpersers. Eijzenga: ‘Eerst waren het Polen, toen had hij het over een auto met Duits kenteken en toen waren het Italianen die in Arnhem zitmaaiers afnamen’. Het stukje over de Italianen was een deel van het verhaal: de verdachte had aanvankelijk een paar zitmaaiers via Marktplaats verkocht.

Bedreigd met ‘een blaffer’

Later zou hij ook maaimachines in Arnhem hebben moeten afleveren. Uiteindelijk was zijn definitieve lezing dat hij door drie mannen was afgeperst. Die zouden hem met ‘een blaffer’ hebben bedreigd. ‘Ze wisten precies waar de kinderen op school zaten, hoe laat we naar bed gingen en wanneer we boodschappen gingen doen’, zei de Wartener. Eind september waren er drie mannen bij hem thuis geweest. Die hadden op niet al te zachtzinnige wijze kenbaar gemaakt dat iemand nog geld kreeg van de Wartener. Het drietal zou zijn vrouw hebben mishandeld.

Kinderen wekten vertrouwen

De mannen, ze zijn aangehouden en moeten donderdag terechtstaan voor diefstal met geweld, hadden tegen de politie gezegd dat ze door een ondernemer die door de verdachte was opgelicht als een soort ‘incassoploeg’ op pad waren gestuurd. Ze zouden al eerder bij de Wartener aan de deur zijn geweest. Als hij op pad ging om zitmaaiers te kopen, nam de verdachte meestal een of twee van zijn kinderen mee. ‘Dat wekt vertrouwen’, aldus Eijzenga. Als de deal eenmaal was gesloten, bleven betalingen vervolgens uit.

Gedreigd met Heineken-ontvoerder

Als de gedupeerden aan de deur kwamen of belden, kwam de Wartener met een uitvlucht of gaf hij niet thuis. De man zou in de Penitentiaire Inrichting in Lelystad ook nog zijn vrouw hebben bedreigd omdat hij zijn kinderen niet mocht zien. Tegen zijn zus had hij gezegd dat een medegedetineerde, een van de Heineken-ontvoerders, wel een manier wist hoe hij zijn ex kon laten ‘verdwijnen’. De echtgenote zei op de zitting dat ze doodsbang is voor de verdachte. Ze heeft een echtscheiding aangevraagd en ze wil een contact- en locatieverbod. De gedupeerde bedrijven dienden schadevergoedingen in van bijna 50.000 euro.

De rechtbank doet op 24 maart uitspraak.