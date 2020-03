Werkzaamheden aan Oostersingel in Dokkum

Publicatie: di 10 maart 2020 16.22 uur

DOKKUM - In de periode van maandag 16 maart t/m 9 april 2020 gaat de gemeente werkzaamheden uitvoeren aan Oostersingel in Dokkum. Het gaat om het gedeelte vanaf De Dam tot aan Aalsumerpoort aan de even kant vanaf huisnummer 4 tot huisnummer 40.

Het werk bestaat uit het herstraten van de rijbaan. Hiervoor is het nodig dat de bestrating wordt opgebroken. Het opbreken gebeurt in twee delen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Om de werkzaamheden goed en veilig te laten verlopen wordt het genoemde gedeelte voor al het doorgaand verkeer afgesloten. Het verkeer wordt via andere wegen omgeleid. Dit wordt met borden aangegeven.