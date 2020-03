Sluisdeuren gaan naar Werelderfgoedcentrum

Publicatie: di 10 maart 2020 16.20 uur

LAUWERSOOG - De oude deuren van de Robbengatsluis op Lauwersoog gaan naar het toekomstige Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog. Dat maakte juryvoorzitter en gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk dinsdag bekend, na een oproep aan het publiek om met suggesties te komen voor een nieuwe bestemming voor de deuren. De voorkeur ging uit naar hergebruik in het gebied en in originele staat. Bovendien passen de deuren uitstekend in het verhaal van het Werelderfgoedcentrum, over de ontstaansgeschiedenis van het Waddengebied.

Toegangspoort

Om straks bij het Werelderfgoedcentrum te komen moet het publiek vanaf het parkeerterrein de provinciale weg N361 oversteken. Het plan is om in de dijk, die op de route naar het Werelderfgoedcentrum ligt, een tunnel te maken en de sluisdeuren als toegangspoort aan weerszijden van de tunnel te plaatsen. De beleving begint daarmee al als je het parkeerterrein verlaat en richting Werelderfgoedcentrum loopt.

Overdracht

Op maandagochtend 30 maart takelt aannemer DJK Zuidbroek de sluisdeuren uit de sluis en worden ze overgedragen aan Niek Kuizenga, initiatiefnemer van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee en directeur van het Zeehondencentrum Pieterburen, waar ze voorlopig worden opgeslagen.

30 serieuze ideeën

Eind januari maakte de provincie bekend dat de sluisdeuren, uit de jaren '60, voor de functie van primaire waterkering het einde van hun levensduur hadden bereikt. Daarna volgde een oproep om met creatieve ideeën te komen voor een mooie nieuwe bestemming voor de deuren, het liefst in het gebied. Er kwamen veel reacties binnen, vooral via sociale media. 30 hiervan zijn serieus bekeken.

Het Werelderfgoedcentrum opent naar verwachting in het najaar van 2022 zijn deuren.