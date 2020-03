Auto's in botsing op kruising Lageweg-Raadhuisweg

Publicatie: di 10 maart 2020 14.27 uur

BURGUM - Twee auto's kwamen dinsdag aan het begin van de middag met elkaar in botsing op de kruising van de Raadhuisweg met de Lageweg. Een bestuurster reed in een grijze auto en wilde afslaan en verleende daarbij geen voorrang aan een voertuig dat vanaf de Mr. W. M. Oppedijk van Veenweg rechtdoor reed naar de Raadhuisweg. Een aanrijding was het gevolg.

De inzittenden kwamen met de schrik vrij. Twee bergers zijn langsgekomen om beide voertuigen weg te slepen. De politie regelde het verkeer in de tussentijd.

