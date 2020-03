'Taxichauffeur had schuld aan dodelijk ongeval'

Publicatie: di 10 maart 2020 14.00 uur

LEEUWARDEN - De 60-jarige taxichauffeur uit Bontebok die op 21 november 2017 op ‘t Kiemke in Gorredijk betrokken was bij een aanrijding met dodelijke afloop, had volgens de rechtbank in Leeuwarden schuld aan het ongeval. De taxichauffeur kreeg een werkstraf van 140 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van acht maanden, proeftijd twee jaar. Bij de aanrijding kwam een 56-jarige inwoonster van Lippenhuizen om het leven. Zij kwam vanaf het parkeerterrein van een tuincentrum.

Te hard gereden

De taxichauffeur heeft te hard gereden. Ter plaatse is 30 kilometer per uur het maximum. Uit de gegevens van de airbagmodule van de taxi, een Hyundai, bleek dat de auto op het moment van de botsing 65 kilometer per uur reed. De taxichauffeur beweerde dat hij niet wist dat er maximaal 30 kilometer gereden mag worden op ‘t Kiemke. Volgens de man gaat het snelheidsbord schuil achter een plaatsnaambord. De rechtbank heeft op Google Streetview gekeken en kwam tot de conclusie dat de snelheidsborden aan beide kanten van de straat zichtbaar zijn. Bovendien had de man verklaard dat hij elke dag via ‘t Kiemke reed.

Auto van het slachtoffer nooit gezien

De taxichauffeur heeft de Peugeot van het slachtoffer nooit gezien, hij heeft niet geremd voor de botsing. Hij heeft volgens de rechtbank ‘aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend’ gereden. Als hij niet harder dan 30 had gereden, had hij meer tijd gehad om de auto van het slachtoffer waar te nemen en te reageren. ‘Het valt verdachte te verwijten dat hij zich niet aan de snelheid heeft gehouden’, aldus de rechtbank.

Taxichauffeur heeft rijbewijs nodig

Bij het bepalen van de straf hield de rechtbank sterk rekening met het tijdsverloop: voor de zaak voor het eerst op zitting kwam, was er anderhalf jaar verstreken. In mei vorig jaar werd de zaak ook nog aangehouden voor onderzoek naar betrouwbaarheid van de airbagmodule. Ook liet de rechtbank bij het opleggen van een rijontzegging nadrukkelijk meewegen dat de verdachte zijn rijbewijs nodig heeft voor zijn werk. Ook hield de rechtbank er rekening mee dat het ongeval mogelijk niet enkel aan de schuld van de taxichauffeur is te wijten.