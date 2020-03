Meisjes op fiets ten val in Drachten

Publicatie: di 10 maart 2020 13.46 uur

DRACHTEN - Twee meisjes op de fiets zijn dinsdagochtend met elkaar in botsing in Drachten. Eén van de fietssters kwam hierbij hard ten val. De politie en ambulance zijn ter plaatse gekomen.

Het meisje is door het ambulancepersoneel onderzocht in de ambulance. Ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Ze is door de politie thuisgebracht.