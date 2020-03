Gemeente gaat geld uitlenen voor zonnepanelen

Publicatie: di 10 maart 2020 13.14 uur

DRACHTEN - De gemeenteraad van Smallingerland heeft een bedrag van 500.000 euro beschikbaar gesteld voor duurzaamheidsleningen voor woningeigenaren in de gemeente. De duurzaamheidslening is een financieel steuntje in de rug van woningeigenaren die hun huis willen verduurzamen of energie willen opwekken.

Inwoners kunnen een lening aanvragen voor energiebesparende en duurzame maatregelen als u eigenaar en bewoner bent van een woning of appartement in Smallingerland. De duurzaamheidslening bedraagt minimaal 2.500 euro en maximaal 15.000 euro.

Voor zonnepanelen kunt u maximaal een bedrag tot 7.500 euro lenen. De looptijd van een lening tot 7.500 euro is tien jaar. Voor leningen tussen 7.500 euro en 15.000 euro is de looptijd vijftien jaar. De rente van 3% staat gedurende de gehele looptijd vast en vervroegd aflossen is boetevrij toegestaan.

Men kan via de website www.smallingerland.nl via 'Bouwen en Wonen' een aanvraag indienen. De gemeente beoordeelt of u aan de criteria voor de lening voldoet. Als dit het geval is, dan ontvangt u een voorlopige toewijzing. Daarna regelt de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) de verdere afhandeling, waaronder een krediettoets. Het leenbedrag wordt ondergebracht in een bouwkrediet.