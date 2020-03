Corona-gevaar: personeel Friesland Lease naar huis

Publicatie: di 10 maart 2020 13.08 uur

DRACHTEN - Een medewerker van Friesland Lease in Drachten is mogelijk besmet met het coronavirus. Dat meldt Omrop Fryslân. Directeur Baljeu heeft uit voorzorg acht werknemers naar huis gestuurd. De collega zou een relatie hebben met een al besmet persoon uit het oosten van het land. De man was in de afgelopen week al ziek en ging gewoon naar zijn werk.

De relatie van de man is kortgeleden in Italië geweest, daar is het virus waarschijnlijk opgelopen. Uitslagen van de tests van de man en zijn relatie worden dinsdag of woensdag verwacht.