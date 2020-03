Eerste kievitsei Tytsjerksteradiel gevonden

Publicatie: di 10 maart 2020 11.26 uur

BURGUM - Rinze van der Ploeg (22-06-1968) uit Kootstertille heeft dinsdag het eerste kievitsei van Tytsjerksteradiel gevonden. Hij vond het ei om 08.00 uur nabij de Monnikenweg in Burgum. In 2018 vond de heer van Ploeg ook als eerste een kievitsei in de gemeente Tytsjerksteradiel.

In de loop van de middag is er een ceremonie aan de Monnikenweg tussen Suwâld en Burgum, ter hoogte van het gemaal. De heer Van der Ploeg ontvangt uit handen van burgemeester Jeroen Gebben het vindersloon van 15 euro, een oorkonde en een attentie.