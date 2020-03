Dragonforce (UK) bevestigd voor Dokkâ€™em Open Air

Dragonforce (UK) bevestigd voor Dokk’em Open Air

Publicatie: di 10 maart 2020 10.27 uur

DOKKUM - Opnieuw maakt metalfestival Dokk’em Open Air een imposante lijst namen bekend voor de line-up van alweer de dertiende editie van het festival. Het Britse Dragonforce maakt met een exclusieve Nederlandse festivalshow zijn opwachting als headliner van de zaterdag van Dokk’em. Ook zijn het Finse Ensiferum, het Deense Hatesphere en de Nederlandse bands Distillator, No Turning Back en Atmoran bevestigd.

De Partystage is ook dit jaar terug op het festival. Dikke Dennis & The Røckers, Player (Slayer-tribute), Long Live Rainbow (Rainbow-tribute), Dragon Girls, Pene Corrida, Clay Corners Bigband en DJ Post Mortem & Beard gaan hier een absoluut vurig en ruig feest bouwen.

Dokk’em Open Air 2020 vindt plaats op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli in Dokkum. Reeds bevestigd voor het festival zijn Epica (NL), Abbath (NOR) Death Angel (USA), HAKEN (UK), High On Fire (USA), Unleashed (SWE), Nile (USA), Wednesday 13 (USA) en Crystal Lake (JP). Tickets en informatie zijn hier te vinden.