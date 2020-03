Eerste kievitsei in Smallingerland

Publicatie: di 10 maart 2020 10.25 uur

DE WILGEN - Maandag rond 18.45 uur vond Auke Tuinstra uit Drachten het 1e kievitsei van de gemeente Smallingerland. Auke vond het ei in een weiland aan de Drachtster Heawei in De Wilgen.

Woensdag om 11.30 uur heeft hij een afspraak met burgemeester Jan Rijpstra in het gemeentehuis om de oorkonde van de Bond Friese Vogel Wachten (BFVW) in ontvangst te nemen. Burgemeester Rijpstra overhandigt hem dan ook de trofee die de gemeente Smallingerland uitreikt aan de vinder van het eerste kievitsei. De trofee, twee zilveren kieviten op een smalle standaard, is gemaakt door edelsmid Anneke Reeder uit Drachten.