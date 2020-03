Coronavirus vastgesteld bij echtpaar uit Gorredijk

Publicatie: di 10 maart 2020 09.12 uur

GORREDIJK - Bij een echtpaar uit Gorredijk is het coronavirus (COVID-19) bevestigd. Dat heeft de GGD dinsdagochtend bekendgemaakt. Het echtpaar is ongeveer 50 jaar oud en zit al enige tijd in thuisisolatie. Ook de 17-jarige zoon van het echtpaar verblijft in thuisisolatie. Het betreft de eerste patiënten in Friesland.

Burgemeester Ellen van Selm van Opsterland liet tijdens een perconferentie weten dat het echtpaar alweer herstellende was. Ze hadden de afgelopen week een griep gehad en ze hebben zich laten testen nadat bekend werd dat op het werk van de vader het Corona-virus was geconstateerd. Dat betrof een collega / patiënt uit Brabant. Op zondag 8 maart is een test gedaan, evenals bij de vrouw. Maandagmiddag werd uit het laboratoriumonderzoek duidelijk dat ze beide positief getest waren. Er wordt momenteel een contactonderzoek gedaan met het echtpaar. De uitkomst daarvan kan nog enkele dagen op zich laten wachten.

Evenals het echtpaar blijft de 17-jarige zoon uit voorzorg in quarantaine. Hij zit in 6 VWO op het Bornego College in Heerenveen. De gemeente Opsterland heeft overleg met de buurgemeente en de school in verband met de Friese uitbraak van het virus. Ook zou hij een baan hebben bij de Albert Heijn in het dorp.

Meer informatie op de site van de gemeente Opsterland