Broers vinden eerste kievitsei van Opsterland

Publicatie: ma 09 maart 2020 16.41 uur

FRIESCHEPALEN - Het eerste kievitsei van gemeente Opsterland is maandag om 10.00 uur gevonden door Albert Bosma uit Ureterp. Hij vond het kievitsei samen met zijn broer Geert in een weiland aan de Tolhúsleane in Frieschepalen.

Maandagavond wordt hem om 19.00 uur de oorkonde en het vindersloon uitgereikt door de gemeente.