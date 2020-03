Auto vliegt in brand tijdens sleutelen

Publicatie: ma 09 maart 2020 16.31 uur

AUGUSTINUSGA - De brandweer van Kollum werd maandagmiddag opgeroepen voor een autobrand aan It Oast in Augustinusga. Bij aankomst van de brandweer bleek dat er brand was ontstaan tijdens het sleutelen met de auto. De eigenaar van de auto had zelf al een bluspoging ondernomen.

De brandweer heeft een nacontrole uitgevoerd. De politie kwam ter plaatse en heeft het verder afgehandeld. Er raakte niemand gewond.

