'FÃ»geltsjeman' heeft dode vogels in de vriezer

'Fûgeltsjeman' heeft dode vogels in de vriezer

Publicatie: ma 09 maart 2020 15.45 uur

LEEUWARDEN - Een Kollumerzwaagster (32) die vijf dode vogels in de vriezer had is maandag door de economische politierechter veroordeeld tot een geldboete. De verdachte, die zichzelf een ‘fûgeltsjeman’ noemde, had ook nog een (levende) spreeuw die een verkeerde ring om de poot had.

De Kollumerzwaagster zei dat hij wel wist dat hij de vogels die in de vriezer lagen niet mocht hebben. Het ging om een geprepareerde ijsvogel, een havik, een ransuil, een tureluur en een waterral. De ring van de spreeuw was van 2015, dat had 2016 moeten zijn.

De man zei dat hij een ‘natuurliefhebber’ is. ‘Ik ben geen natuurhater’, aldus de Kollumerzwaagster. Hij kreeg een boete van 400 euro. Hij had eerder van het Openbaar Ministerie een schikkingsvoorstel van 600 euro gekregen. Daar was hij niet mee akkoord gegaan.