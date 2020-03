Cornelia Vijverda-Fennema viert 100ste verjaardag

Publicatie: ma 09 maart 2020 14.56 uur

MûNEIN - Dinsdag viert mevrouw Cornelia Vijverda-Fennema een bijzondere verjaardag. Ze hoopt dan 100 jaar te worden. Burgemeester Jeroen Gebben bezocht de eeuwelinge maandag om haar namens de gemeente te feliciteren.

Mevrouw Vijverda-Fennema werd op 10 maart 1920 geboren in Noardburgum. Ze bracht haar jeugd door in Tytsjerk, waar haar vader hoofd was van de openbare lagere school. Haar vader vond het belangrijk dat zijn kinderen doorleerden, ook meisjes moesten in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Zodoende ging mevrouw Vijverda-Fennema naar de HBS in Leeuwarden en later naar de Kweekschool, de opleiding tot onderwijzer aan een lagere school.

Na haar opleiding ging mevrouw aan de slag als invaljuf en al gauw volgde een aanstelling aan de openbare lagere school van Mûnein. Daar kwam ze in de kost en kreeg ze verkering met Marten Vijverda. Het stel trouwde in 1946. Ze gingen bij zijn ouders op de boerderij in Mûnein wonen, waar al eerder twee generaties naast elkaar woonden.

Ongetrouwde juffen kregen in die tijd voorrang op scholen, dit leidde in 1948 tot haar ontslag en daarom werd ze huisvrouw en boerin. Het echtpaar Vijverda-Fennema kreeg twee kinderen. Jaren later, op 39-jarige leeftijd, kreeg ze weer de kans om als ‘juf Vijverda’ aan de slag te gaan. Eerst weer als invalkracht en later vast aan de lagere scholen van Broeksterwâld, Ikkerwâld en Damwâld.

Haar werk was altijd haar lust en haar leven. Na 29 dienstjaren besluit mevrouw dat ze graag meer tijd voor zichzelf en haar hobby’s tuinieren, breien en puzzelen wil hebben. In 2007 overlijdt haar man. Mevrouw woont nog altijd op de boerderij in Mûnein en met wat hulp gaat dit nog prima, al merkt mevrouw dat ‘It allegear wol wat minder wurdt’. Mevrouw Vijverda-Fennema geniet nog erg van haar kleinkinderen, achterkleinkind en de wekelijkse bezoekjes van een vriendin.

