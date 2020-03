Boer moet verplicht naar de rechtbank komen

Publicatie: ma 09 maart 2020 13.05 uur

LEEUWARDEN - Een veehouder uit Walterswâld (61) moet binnenkort verplicht naar de zitting van de economische politierechter komen. Rechter Klaas Bunk vaardigde maandag een zogeheten ‘bevel tot medebrenging’ uit. Dat betekent dat de boer op de dag van de zitting door de politie van huis wordt gehaald. De man moest maandag terechtstaan omdat hij zijn vee onvoldoende zou hebben verzorgd.

Schapen niet geregistreerd

Volgens de dagvaarding bleek tijdens een controle in mei 2018 dat een groot aantal runderen geen droge of schone ligplaats hadden. Ook hadden een aantal kalveren en runderen niet genoeg water en waren elf schapen niet geregistreerd. Bij een hercontrole, een week later, was de situatie niet echt verbeterd.

Bevel tot medebrenging

In juni vorig jaar had het Openbaar Ministerie (OM) de boer een brief gestuurd, waarin de man op het hart werd gedrukt om wel naar de zitting te komen, het liefst in gezelschap van een advocaat. Aan dat verzoek had de boer dus geen gehoor aan gegeven. Officier van justitie Irene van Overbeeke vroeg de rechter om middels een bevel tot medebrenging ervoor te zorgen dat de boer de volgende keer wel aanwezig zou zijn. Dat verzoek werd gehonoreerd.

Boer wilde beesten wegdoen

De officier beschikte over een aanvullend proces verbaal, waarin stond dat de situatie op de boerderij inmiddels zou zijn verbeterd. Volgens Van Overbeeke had de boer tijdens het verhoor gezegd dat hij van plan was om zijn beesten weg te doen. De man mag op een volgende zitting tekst en uitleg geven.