Friese brandweer helpt bij grote brand in Marum

Publicatie: ma 09 maart 2020 12.58 uur

MARUM - Aan de Factorij in Marum is maandag een opslag van pallets in brand gevlogen. De brand sloeg over een naastgelegen pand. Bij de brand komt veel rook vrij en de brandweer adviseerde lokaal om deuren en ramen gesloten te houden.

Meerdere brandweerploegen uit Friesland kwamen vanuit Drogeham, Burgum en Surhuisterveen ter plaatse om de Groninger brandweer te helpen met het bestrijden van de brand. Er wordt geprobeerd om het vuur gecontroleerd te laten uitbranden waarbij overslag naar andere panden wordt voorkomen.

De politie sloot rond het middaguur de afslag naar Marum vanaf de A7 af voor het verkeer. De rookwolken waren in de wijde omgeving te zien.

