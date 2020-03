Supermaan vanavond te zien na 18.15 uur

Publicatie: ma 09 maart 2020 12.14 uur

BURGUM -

Wie vanavond naar de maan kijkt kan iets bijzonders zien. Er is dan namelijk sprake van een supermaan en daardoor lijkt de maan groter en feller dan normaal. De maan lijkt het grootst aan het begin van de avond, net wanneer de zon onder gaat. Op dat moment zijn er opklaringen, maar neemt vanuit het westen de bewolking toe.



De maan lijkt maandag ongeveer 7% groter en 14% helderder dan normaal. Dat komt doordat de maan dichter bij de aarde staat dan een gemiddelde volle maan. Het 'hoogtepunt' van de supermaan vindt tussen 18.15 uur en 20.15 uur plaats. Dat is het moment waarop de maan opkomt en het grootst lijkt. Om de maan te zien moet je naar het oosten kijken.



De supermaan komt een paar keer per jaar voor. Supermanen volgen elkaar altijd op, omdat de maan de ene helft van het jaar dichtbij de aarde staat en de andere helft van het jaar veraf. De volgende supermaan is op 8 april.

De maan is het best zichtbaar tussen 18:15 en 20:15 uur. Helaas neemt vanuit het westen de bewolking toe en zal de supermaan mogelijk alleen in het oosten van Nederland te zien zijn.