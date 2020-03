Koorzangers gezocht voor Opera op het Wad

Publicatie: zo 08 maart 2020 10.19 uur

MODDERGAT - Op 18 september gaat het operaspektakel Peter Grimes in première buitendijks bij Paesens-Moddergat. Een verhaal over verlies en verraad in een kleine vissersgemeenschap met o.a. Jeannette van Schaik als Ellen Orford, Albert Bonnema als Peter Grimes en Roberta Alexander als Ms. Sedley.

Voor deze productie wordt een operakoor samengesteld bestaande uit (top)amateur- en professionele zangers. De organisatie heeft al voldoende sopranen maar is nog op zoek naar alten, tenoren en bassen. De organisatie laat weten: "Het is uniek om vocaal talent uit de regio en ver daarbuiten de kans te geven met deze 'once in a lifetime' ervaring." Een aangrijpende voorstelling buitendijks op het Wad, samen met internationale topsolisten en een groot opera orkest. Dit alles onder leiding van een internationale artistieke staf.

Peter Grimes is een imposante opera van Benjamin Britten uit 1945, met sterke karakterrollen, indrukwekkende volks scènes en prachtig beeldende orkestmuziek, over een vissersgemeenschap aan de woeste Engelse kust. De opera heeft zeer veel koorpassages. Om deze uit het hoofd te zingen, is dan ook niet eenvoudig. Voor deelname aan de opera is durf en een stevige zelfstudie-mentaliteit vereist. Gezien de omvang en moeilijkheid van de koorpassages is een ruime (klassieke) zangervaring een vereiste.

U kunt zich opgeven voor de audities van 29 maart via productie@petergrimes.nl of kijk op www.petergrimes.nl. De audities vinden plaats in Theaterkerk Nes (Wiesterwei 2, Nes).