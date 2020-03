Huis van de maand: Koarstmoas 16 te Surhuisterveen

Publicatie: zo 08 maart 2020 10.12 uur

SURHUISTERVEEN - Ruime, verzorgde vrijstaande woning gelegen op een perceel grond van 360 m² met de achtertuin op het zuidwesten. Deze woning is gebouwd in 2017 en is dus hagelnieuw en valt voor het overgrote deel nog compleet in de garantietermijnen!

Deze nieuwe woning heeft een prachtige ligging, met de ijsbaan op loopafstand én op loopafstand van het uitgebreide winkelcentrum van Surhuisterveen en andere voorzieningen als scholen, openbaar vervoer en andere sportaccommodaties. Het geheel is gelegen in een kindvriendelijke buurt, aan een rustige straat en heeft de achtertuin gericht op het zonnige zuid-westen.

De woning is volledig geïsoleerd en draagt ruim het hoogste energielabel, dus zijn er zeer lage stookkosten. Tevens zijn er naderhand extra zonnepanelen geplaatst en is de woning voorzien van vele luxe extra's als een waterontharder, (12!) zonnepanelen, hardhouten kozijnen met HR++glas, een massagedouche en dubbele openslaande tuindeuren in de achtergevel.

De indeling van deze woning is als volgt:

Hal/entree met ruime vide; toilet met wandcloset en fontein; zeer uitgebreide meterkast en waterontharder; U-vormige woonkamer met halfopen L-vormige woonkeuken voorzien van de volgende (inbouw)apparatuur: inbouwvaatwasser, wasemkap, softclose lades en kastjes, 5 pits losstaand luxe gasfornuis, koelkast en vriezer; bijkeuken met witgoedaansluitingen en doorloop naar de achtertuin.

De gehele begane grond is voorzien van vloerverwarming.

Eerste verdieping:

Overloop met 3 ruime tweepersoonsslaapkamers, badkamer met ligbad, inloopdouche met massagedouche en dubbele wastafel met wastafelmeubel.

Tweede etage:

Middels vaste trap is de tweede verdieping te bereiken voor de royale zolderberging.

Buiten:

Rondom de woning ligt een fraai aangelegde verzorgde tuin, de achtertuin is gelegen op het zuidwesten en is voorzien van een terras en een compleet geïsoleerde houten berging met meerdere elektragroepen.

De oprit naast de woning biedt voldoende plaats voor het parkeren op eigen terrein. Tevens is er gemakkelijk een garage te realiseren of de bestaande houten berging met

De woning beschikt over 12 zonnepanelen en een C.V.-ketel (Intergas HREco 30 CW4) en mechanische ventilatie.

Surhuisterveen telt meer dan 6.000 inwoners en is één van de twaalf dorpen in de gemeente Achtkarspelen. In Friesland wordt het dorp 'It Fean' genoemd. Het dorp biedt veel voorzieningen, zo zijn er diverse winkels, horecagelegenheden, kerken, scholen en sportclubs.

Is uw interesse voor de Koarstmoas 16 gewekt? Maak dan een afspraak voor een bezichtiging. De Flexibele Makelaar leidt u graag rond op deze mooie locatie te Surhuisterveen! Klik hier voor meer informatie.