Auto verwoest op carpoolplaats bij Frieschepalen

Publicatie: za 07 maart 2020 12.00 uur

FRIESCHEPALEN - Op de carpoolplaats langs de A7 bij Frieschepalen is zaterdagochtend een auto compleet uitgebrand. De brandweer van Ureterp werd om 10.42 uur gealarmeerd voor de autobrand.

De zwarte rook was tijdens de brand in de wijde omtrek zichtbaar. Na aankomst van de brandweer is de brand snel geblust. Er raakte niemand gewond. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend. Een berger is opgeroepen om het wrak van de carpoolplek weg te halen.

