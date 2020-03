Oppositie Tytsjerksteradiel dient WOB verzoek in

Publicatie: za 07 maart 2020 09.27 uur

BURGUM - Raadsleden van GroenLinks, de PvdA, de VVD, D66 en de PvdB in Tytsjerksteradiel willen van het college van B&W de complete college-besluitenlijsten ontvangen van juli 2019 tot heden. Dit is inclusief het niet openbare / vertrouwelijke / geheime deel van de besluitenlijsten.

Volgens de raadsleden is - kort na de installatie van het huidige college - de wijze van informeren van de raad over de collegebesluiten, zonder overleg, veranderd. Het Niet Openbaar / Vertrouwelijke deel van de besluitenlijst wordt niet meer actief richting de raad gecommuniceerd.

De raadsleden vinden dat zij, gezien hun controlerende taak, recht hebben op de complete besluitenlijsten. Aangezien er geen gehoor gegeven is aan de vraag of de raadsleden de complete besluitenlijsten (inclusief vertrouwelijk en geheim) van juli 2018 tot en met heden konden ontvangen vragen de raadsleden via een WOB verzoek deze besluitenlijsten op.