Scooterrijder zwaargewond in Oudega

Publicatie: za 07 maart 2020 08.12 uur

OUDEGA - In nacht van vrijdag op zaterdag vond er omstreeks half twee een ernstig ongeval plaats op de Gariperwei in Oudega. Door nog een onbekende oorzaak verloor een scooterrijder de macht over het stuur en botste vervolgens tegen een lantaarnpaal. Omstanders hoorden de klap en zijn direct naar het slachtoffer gegaan om eerste hulp te verlenen.

De traumahelikopter uit Eelde kwam ter plaatse om het ambulancepersoneel medische te ondersteunen. Het slachtoffer is onder begeleiding van een trauma arts met spoed overgebracht naar het UMCG in Groningen.

Tijdens het ongeval was de Gariperwei afgesloten voor het overige verkeer. De verkeers ongevallen analyse van de politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval.

FOTONIEUWS