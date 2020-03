Auto in de sloot na uitwijkmanoeuvre

Publicatie: vr 06 maart 2020 21.04 uur

WIJNJEWOUDE - De hulpdiensten werden vrijdagavond om 20.24 uur massaal gealarmeerd voor een ongeval aan de Mounleane in Wijnjewoude. Bij aankomst van de hulpdiensten bleek dat een automobilist in de sloot was beland.

Volgens omstanders zou de bestuurder een uitwijkmanoeuvre hebben gemaakt vanwege een bus. De bestelauto kwam in de berm terecht, raakte een boom en kwam in de sloot tot stilstand. De bestuurder kwam met de schrik vrij.

FOTONIEUWS