Auto in de sloot langs de Knobben in Drachten

Publicatie: vr 06 maart 2020 19.21 uur

DRACHTEN - Een automobilist is vrijdagavond rond 18.55 uur met zijn voertuig in de sloot gereden langs de Knobben in Drachten. De auto kwam op de kop in de sloot tot stilstand.

De bestuurder wist zelfstandig uit het voertuig te klimmen. Hij raakte lichtgewond. Zowel de politie als ambulance kwamen ter plaatse maar de bestuurder hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

