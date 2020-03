Man (36) bedreigt agenten met hamer en auto

Publicatie: vr 06 maart 2020 17.30 uur

LEEUWARDEN - Een Grouster (36) ging volledig door het lint, toen op 26 oktober twee politieagenten bij hem op het erf kwamen. Het was vooral de houding van een vrouwelijke agente die de Grouster in woede deed ontsteken. ‘Zij was heel provocerend’, zei de man vrijdag tegen politierechter Christine Koelman.

Niet zachtzinnig opgepakt

De Grouster dreigde met een hamer en riep dat hij de agenten hun ‘kankerkoppen’ kapot zou slaan. Vervolgens stapte de man op een auto af die op de oprit stond. Daarmee dreigde hij de agenten ‘kapot’ te rijden. De man was des duivels en de agenten kozen eieren voor hun geld. Later werd de Grouster alsnog opgepakt. Dat was volgens hem bepaald niet zachtzinnig gegaan, hij heeft wekenlang last gehad van zijn schouder.

‘Er knapte iets’

De politie was afgekomen op een melding van de buren: de verdachte en zijn vriendin hadden ruzie. Kennelijk was dat er stevig aan toegegaan. De komst van de agenten werkte als olie op het vuur. ‘Er knapte bij mij iets’, zei de Grouster. Officier van justitie Ingrid Kluiter tilde zwaar aan de bedreigingen, zij eiste een werkstraf van 60 uur en een voorwaardelijke celstraf van een week.

Goed gesprek met de wijkagent

Advocaat Paul Logemann stelde voor om de zaak af te doen met een geldboete, ook vanwege de drukke baan van zijn cliënt. Volgens Logemann heeft de Grouster na het incident een goed gesprek gehad met de wijkagent waarin alles is uitgesproken. Het dreigen met de auto was volgens de advocaat niet echt een bedreiging: de auto had vier lekke banden en stond al een hele tijd stil. De rechter achtte de bedreigingen wel bewezen. Zij veroordeelde de Grouster tot een boete van 500 euro. Als extra sanctie legde Koelman een voorwaardelijke celstraf van een week op. ‘Om u toch in de oren te knopen dat wat u heeft gedaan niet kan en dat het nooit weer mag gebeuren’.