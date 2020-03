Auto op de kop in de sloot bij Aldeboarn

Publicatie: vr 06 maart 2020 15.41 uur

ALDEBOARN - Een auto is vrijdag rond het middaguur op de kop in de sloot beland op de N392 bij Aldeboarn. Door een nog onbekende oorzaak is de auto van de weg ggeraakt en op de kop in de sloot beland.

De inzittenden hielden er alleen een nat pak aan over. Er raakte niemand gewond. Een berger heeft de auto uit de sloot getakeld.

