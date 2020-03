Naaktbeelden handbaldames op pornosite gezet

Publicatie: vr 06 maart 2020 14.23 uur

LEEUWARDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand geëist tegen de Drachtster (40) die begin 2018 naaktbeelden van de dames van het nationale handbalteam op een pornosite gezet. De man had de beelden gevonden op een forum, ze waren afkomstig van een bewakingscamera van een sauna in Nederasselt. Het is niet duidelijk of de camera's waren gehackt of dat iemand de beelden had gedeeld.

Volgens eigen zeggen kon de Drachtster de beelden niet openen en heeft hij ze ge-upload naar de pornosite XHamster en vervolgens weer gedownload om ze op zijn computer in een mediaspeler te kunnen afspelen. De man zou volgens het OM aan vijf van de dames die op de beelden zijn te zien 1500 euro smartengeld moeten betalen.

