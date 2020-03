Twee vrouwen gewond bij eenzijdig ongeval

Publicatie: vr 06 maart 2020 13.00 uur

HASKERDIJKEN - Twee 19-jarige vrouwen uit Gorredijk en Makkum zijn donderdagavond zwaargewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Rijksstraatweg in Haskerdijken.

Meerdere hulpdiensten, waaronder de brandweer en een traumahelikopter, werden gealarmeerd voor het eenzijdige ongeval. Ook kwamen er drie ambulances ter plaatse. De auto is vermoedelijk van de snelweg geschoten, de A32, en is tot stilstand gekomen onder het viaduct. De schade was enorm.

De brandweer moest er aan te pas komen om de twee vrouwen uit hun benarde positie te bevrijden. Ze zijn ter plaatse behandeld aan hun verwondingen en vervolgens met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie (VOA) heeft onderzoek gedaan naar de exacte toedracht. Een berger heeft de auto opgehaald en weggebracht. De weg werd tijdens het incident volledig afgesloten.

