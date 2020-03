Bejaarde vrouw (83) pint met pas van schoonzus

Publicatie: vr 06 maart 2020 12.40 uur

LEEUWARDEN - Een 83-jarige inwoonster van Wijnjewoude is vrijdag wegens verduistering veroordeeld tot een boete van 800 euro. De vrouw had geld gepind – eenmaal 600 euro en 100 euro – met de pinpas van haar schoonzus. Dat had ze samen met haar 91-jarige echtgenoot gedaan. De ING-bank had de pas per abuis naar de vrouw gestuurd. Ze zou wel vaker post van haar schoonzus toegestuurd hebben gekregen.

Oude erfeniskwestie

Vanwege een oude erfeniskwestie zou de bejaarde vrouw al jarenlang overhoop liggen met haar broer. Op 31 december 2018 had ze samen met haar man 600 euro gepind bij de ING in Drachten. Dat slaagde aanvankelijk niet, maar de vrouw vroeg en kreeg hulp van een medewerker van de bank. Later die dag was er ook nog 100 euro gepind bij de Rabobank in Ureterp.

Zaak echtgenoot geseponeerd

De echtgenoot had bij de politie verklaard dat dat was gebeurd om te kijken of de pas het ook bij een andere bank deed. De vrouw verklaarde later bij de politie dat er allerlei problemen waren in de familie en dat zij en haar man ook door haar broer en zijn vrouw waren gebruikt. ‘We krijgen nog genoeg van hun’, had haar man gezegd. Het Openbaar Ministerie (OM) had de zaak tegen de echtgenoot geseponeerd.

‘Een vervelend feit’

De bejaarde vrouw moest wel terechtstaan. Vanwege haar ‘grote rol’ in het geheel, volgens officier van justitie Margreeth Meijer. De officier sprak van ‘een vervelend feit’. ‘Je krijgt per ongeluk een pas in handen en gaat je slag er mee slaan’. De Wijnjewoudse had zch volgens Meijer ‘totaal niet schuldbewust’ getoond. De vrouw zou niet bereid zijn geweest de schade te vergoeden.

Bloemetje van de ING

Inmiddels zou de ING dat wel hebben gedaan. Volgens advocaat Peter Bonthuis had de Wijnjewoudse zelfs een bloemetje van de ING hebben gekregen, als goedmakertje voor alle ongemak. Ondanks haar hoge leeftijd was de vrouw nooit eerder met justitie in aanraking gekomen. Rechter Tom Wolters concludeerde dat de vrouw moet hebben geweten dat de pas niet van haar was. Dat ze niet goed met de familie is, gaf haar volgens Wolters niet het recht om dan maar haar gram te halen. ‘Dit is eigenrichting’, aldus de rechter.