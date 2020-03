Nieuwe zwembad Buitenpost 1.2 miljoen euro duurder

Publicatie: vr 06 maart 2020 10.40 uur

BUITENPOST - De voorbereidingen voor een nieuw energieneutraal zwembad in Buitenpost liggen op schema. De bestemmingsplanprocedure is doorlopen en ook het aanbestedingstraject is afgerond. Nu alle bedragen definitief bekend zijn, is duidelijk dat de bouw 1,2 miljoen euro duurder uitpakt door onder andere hogere bouw- en installatiekosten. "Dat de kosten hoger uitvallen is natuurlijk een tegenvaller," zegt wethouder Jouke Spoelstra. "Als college balen we hiervan maar we hebben besloten om koers te houden, zodat er een kwalitatieve zwembadvoorziening gerealiseerd wordt." De gemeenteraad besluit 26 maart of zij extra geld beschikbaar stelt.

Op schema

Voor de bouw van het nieuwe zwembad en de inrichting van het parkeerterrein worden bomen gekapt. Dit gebeurt voor 15 maart en hiervoor in de plaats komen nieuwe bomen. De procedure van een nieuw bestemminsplan is ook doorlopen. Deze wordt 26 maart ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Als de gemeenteraad instemt met het extra krediet en het bestemmingsplan kan daarna de aannemer, Friso Bouwgroep, aan de slag met voorbereidende werkzaamheden. Het is de bedoeling dat het zwembad het tweede kwartaal 2021 opengaat. Tot die tijd blijven alle zwemactiviteiten doorgaan in het huidige zwembad.

Stevige bouwkostenstijging

Na sluiting van de aanbesteding bleek de laagste inschrijving aanzienlijk hoger dan begroot. Dit komt onder andere doordat de indexering van de bouwkosten nog sterker is toegenomen dan verwacht in 2018. Ook moesten er aanvullende maatregelen worden begroot vanwege het verminderen van de hoeveelheid te onttrekken grondwater.

Kwalitatief, duurzaam zwembad

Het nieuw te bouwen bad wordt energieneutraal en ultramodern. Het 6-baans 25 meterbad krijgt een beweegbare bodem en een klapwand. Hiermee kunnen alle gebruikersgroepen optimaal gebruik maken van het zwembad. Wethouder Jouke Spoelstra: "Het is belangrijk dat er een zwemvoorziening blijft om kinderen van zwemles te kunnen blijven voorzien. Maar ook voor de mensen uit de omgeving die hier komen om baantjes te zwemmen of om lekker te kunnen sporten."

Het nieuwe bad kan gebruik blijven maken van de warmtekoppeling van het naastgelegen bedrijf Enitor Primo. Ook komen er zonnepanelen op het dak, een warmte-terugwinsysteem van restwarmte uit spoel- en douchewater en een aanvullende warmtebuffer. Deze maatregelen verdienen zichzelf terug vanwege lagere energiekosten.