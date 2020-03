8-jarige Lieuwe is redder en held van beppe

Publicatie: do 05 maart 2020 18.15 uur

DOKKUM - Donderdagmiddag ontving burgemeester Johannes Kramer van de gemeente Noardeast-Fryslân de 8-jarige Lieuwe Duinstra uit Holwerd. Aanleiding voor deze ontvangst was een moedig optreden van Lieuwe in de Kerstvakantie van 2019.

Lieuwe was op de eerste dag van de Kerstvakantie bij zijn beppe in Holwerd op bezoek. Beppe was boven bezig en struikelde over een poot van het bed en viel van de overloop via het trapsgat naar beneden. Lieuwe die beneden aan het spelen was hoorde twee harde klappen en vond beppe in de gang onderaan de trap.

Lieuwe zei tegen beppe, ik denk dat beppe van de trap gevallen is. Zal ik maar 112 bellen vroeg Lieuwe en hij belde vervolgens met de alarmlijn en vertelde dat zijn beppe van de trap was gevallen. Hij bleef aan de telefoon en zei tegen beppe dat ze moest blijven liggen en dat hij bij haar zou blijven.

Ook toen de ambulance arriveerde bleef Lieuwe zeggen dat hij bij beppe wilde blijven. Hij wilde ook niet voorin de ambulance mee, maar bij beppe achterin zitten.

In het ziekenhuis bleek dat beppe haar heup had gebroken en diverse anderen verwondingen had opgelopen. Ze heeft een week in het ziekenhuis gelegen en daarna enkele weken in de Waadwente en het gaat het nu goed met haar.

Burgemeester Kramer zette samen met kinderburgemeester Marije Adema daarom Lieuwe Duinstra vandaag in het Stadhuis van Dokkum in het zonnetje. Daar werd Lieuwe samen met zijn familie en beppe ontvangen met wat drinken en gebak.

De burgemeester vond dat hij een geweldige daad had verricht en vertelde dat hij daarmee zijn naam eer aan had gedaan, want de Friese naam Lieuwe betekend: redder van het volk.

Lieuwe kreeg daarna twee kado's en beppe kreeg een mooie bos bloemen en Lieuw kreeg een dikke knuffel van beppe. Mijn redder, mijn held!

