Steeds vaker drugs op drankzitting bij rechtbank

Publicatie: do 05 maart 2020 13.30 uur

LEEUWARDEN - Vroeger werd het een ‘drankzitting’ genoemd, of, in het Fries ‘slokjeszitting’: de zittingen van de politierechter waar uitsluitend zaken worden behandeld van mensen die met teveel drank op achter het stuur hadden gezeten. Sinds de invoering van de speekseltest in 2017, waarmee de politie drugsgebruik in het verkeer kan opsporen, dekt de benaming drank- of slokjeszitting niet echt meer de lading.

Jointje roken achter het stuur

De drankzittingen van vroeger worden meer en meer gedomineerd door zaken waarbij de verdachten met drugs op achter het stuur hebben gezeten. De straffen zijn er niet minder om en de gevolgen vaak ook niet. Een Drachtster (25) die begin april vorig jaar bij Smalle Ee werd betrapt terwijl hij achter het stuur een joint rookte, kan daarvan meepraten. Het leverde hem donderdag bij de politierechter een geldboete van 420 euro op.

Beveiliger geschorst

Privé waren de gevolgen nogal verstrekkend: de Drachtster was op weg van zijn werk als beveiliger naar huis. Hij had een jointje gerookt om rustiger te worden. Toen zijn werknemer erachter kwam dat er een strafzaak ophanden was, werd de Drachtster geschorst. Nu hij een veroordeling achter zijn naam heeft, zal het een stuk moeilijker worden om weer in de beveiligingsbranche aan het werk te komen.

Rijden door de berm, over de stoep en door de bosjes

Eerder op de ochtend moest een 37-jarige inwoonster van Drachten zich verantwoorden. De vrouw was op 22 april vorig jaar onder invloed van alcohol en THC (cannabis) in de auto gestapt. Een getuige zag de vrouw slingerend rijden: ze reed door de berm, over stoepen en dwars door bosjes. Ze kwam tegen een andere auto tot stilstand. Op de vraag van de rechter waarom ze was gaan rijden, antwoordde ze: ‘Ik had het idee dat het wel meeviel’.

Strafbare grens ligt een stuk lager

Bij het gebruik van verschillende middelen tegelijk ligt de grens voor strafbare hoeveelheden een stuk lager. In ‘normale’ zaken is bij alcohol een promillage vanaf 0,5 strafbaar, bij combinatiegebruik is dat 0,2 promille. Bij de Drachtster werd een promillage van 1,86 vastgesteld en een THC-gehalte (milligram per liter bloed) van 3,2. De strafbare grens is 1 milligram THC per liter bloed. De vrouw kreeg een werkstraf van 60 uur en een rijontzegging van 14 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk.

Met speed en cannabis op de brommer

Een 61-jarige man uit Houtigehage was op 21 mei op de brommer gestapt nadat hij speed en cannabis had gebruikt. De Houtigehaagster zat fors boven de grens: de bloedtest kwam uit op 2,3 microgram THC en 400 microgram amfetamine (per liter bloed). 25 microgram is de limit. De Houtigehaagster zei dat hij amfetamine medicinaal gebruikt, hij wordt er rustig van. De man dacht dat je alleen niet de weg op mocht als je harddrugs zoals heroïne of cocaïne hebt gebruikt. Hij kreeg een boete van 300 euro en een voorwaardelijke rijontzegging van drie maanden.

Verslaafd aan GHB

De laatste ‘klant’ van de politierechter was een Leeuwarder (39) die op 24 juli vorig jaar in Noardburgum met een bromfiets op de rijbaan reed. De man was onder invloed van GHB en speed. Thuis bleek hij ook nog een voorraadje GHB te hebben. Hij zei dat hij en zijn vriendin beide verslaafd zijn aan het middel. De Leeuwarder heeft een strafblad en kreeg eind 2018 nog een werkstraf. Voor de tweede keer binnen vijf jaar een taakstraf opleggen mag volgens de wet niet. De man kreeg twee maanden cel en een rijontzegging van negen maanden. Een eerder voorwaardelijk opgelegde werkstraf van 70 uur moet hij alsnog uitvoeren. Zijn vriendin kreeg, voor de halve liter GHB die in de woning werd aangetroffen, een werkstraf van 50 uur.