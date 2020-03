Gewonde bij botsing op Postlaan

Publicatie: do 05 maart 2020 12.30 uur

DRACHTEN - Op de kruising van de Postlaan met de Theo van Doesburgstraat in Drachten zijn donderdag rond het middaguur twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Bij het ongeval raakte één persoon gewond en deze is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Bij de botsing verloor de Volvo een wiel. De hulpdiensten werden om 12.08 uur gealarmeerd. De politie en een ambulance kwamen ter plaatse. De weg was tijdens de afhandeling van het ongeval afgesloten voor het verkeer.

