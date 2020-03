Zaterdag open dag in melkfabriek in Burgum

Publicatie: do 05 maart 2020 10.01 uur

BURGUM - Zaterdag 21 maart wordt er een open dag gehouden in de oude melkfabriek aan de Burgumerdaam in Burgum. Er zijn in de afgelopen tijd diverse ruimtes verbouwd en De Molkfabryk opent zaterdag de deuren om te laten zien wat er al is gebeurd en wat de toekomstplannen zijn.

Programma

Op het plein is deze zaterdag livemuziek van The Ment, er is een kleine streekmarkt met zelfgemaakte producten, je kunt er genieten van vers gerookte paling en heerlijke wafels.

Doe mee aan een rondleiding door de fabriek, maak kennis met de verschillende huurders en kom meer te weten over de plannen voor de toekomst. Modèstodûns en cultuurlab Het Achterland geven toffe workshops voor de jeugd.

Watersportwereld Burgum presenteert de activiteiten- agenda 2020, theatervormgever Dorthee Mokkum laat zien hoe ze ontwerpt en toont theaterkostuums. Kinderboek illustrator Linda de Haan opent een Pop-Up met eigen werk en leest voor. In het oude ketelhuis kunnen de kinderen spelen in een grote zandbak en er is een springkussen.

Officiële opening

Met ondersteuning van het Iepen Mienskipsfûns is de eerste repetitiestudio gerealiseerd in het oude Directiegebouw. Deze studio wordt om 13:00 uur officieel geopend door wethouder Tytsy Willemsma. Iedereen is van harte welkom om dit feestelijke moment bij te wonen dat door dansers van ModèstoDûns wordt uitgevoerd.