Boete voor bedreigen buurman met grote vleesvork

Publicatie: wo 04 maart 2020 15.50 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster die zijn buurman en een paar klussende vrienden bedreigde met een vleesvork, is woensdag bij verstek veroordeeld tot een deels voorwaardelijke geldboete. ‘Wie wil als eerste?’, had de Drachtster geroepen, terwijl hij met een grote vleesvork op de buurman en zijn vriendin afstapte. Volgens de mannen die bedreigd werden had de verdachte ‘een kille, lege blik’ in de ogen terwijl hij op ze afliep. Ze vluchtten de woning in.

Schoorsteen vol met gruis

De Drachtster had een niet al te best humeur omdat door kluswerkzaamheden aan de woning van de nieuwe buren zijn schoorsteen vol met gruis zat. Hij moest een schoorsteenveger inschakelen om de schoorsteen weer bruikbaar te krijgen. Op 20 oktober vorig jaar was de man het kennelijk even helemaal zat, hij vond dat de klussers in het huis van de buren het rustig aan moesten doen.

Geestelijke problemen

Volgens advocaat Gerrit Bakker heeft zijn cliënt, die woensdag niet naar de rechtbank was gekomen, allerlei problemen waardoor hij eigenlijk niet zelfstandig kan functioneren. Hij heeft geestelijke problemen, Korsakov en ook fysiek kampt hij met de nodige tekortkomingen. Zijn 70-jarige moeder zorgt ervoor dat er eten op tafel komt en de verslavingszorg (VNN) en de huisarts komen geregeld langs om te kijken of de Drachtster het een beetje kan bolwerken.

Deels voorwaardelijke boete

De man staat open voor begeleid wonen, en dat is positief vond officier van justitie Anne Senior Mede omdat de Drachtster niet in staat is om een werkstraf te doen, eiste de officier een boete van 375 euro, plus 375 euro voorwaardelijk. De advocaat stelde voor om de geldstraf helemaal voorwaardelijk te doen, maar dat ging de rechter iets te ver. Noorman maakte er een boete van 500 euro van, waarvan de helft voorwaardelijk.