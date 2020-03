Oud-PVV'er in hoger beroep zwaarder gestraft

Publicatie: wo 04 maart 2020 14.47 uur

LEEUWARDEN - Oud-Statenlid Pieter Buisman uit Beetsterzwaag (58) is in hoger beroep wegens het verduisteren van provinciale subsidiegelden veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden, proeftijd twee jaar. Met die uitspraak strafte het gerechtshof de voormalig PVV’er beduidend zwaarder dan de rechtbank: in februari 2017 werd Buisman veroordeeld tot een geheel voorwaardelijke werkstraf van 120 uur.

Ruim 17.000 euro

Het hof tilde er zwaar aan dat Buisman in zijn functie als volksvertegenwoordiger meerdere malen gelden die bestemd waren als vergoeding voor een fractiemedewerker naar zijn privérekening heeft overgeboekt. In totaal ging het om ruim 17.000 euro. Dat geld was aan het Statenlid toegekend nadat hij zich begin 2014 – vanwege de ‘minder Marokkanen’ uitspraken van Geert Wilders – van de PVV-fractie in de Provinciale Staten had afgescheiden. Buisman ging vervolgens door als eenmansfractie.

Misbruik gemaakt van publieke middelen

Buisman stelde dat hij niet genoeg tijd heeft gekregen om een fractiemedewerker te zoeken. Hij redeneerde dat hij in feite zijn eigen fractiemedewerker is geweest en dus aanspraak kon maken op het geld. Dat is in strijd met de Provinciewet: het is een Statenlid verboden om het ambt te combineren met de functie van fractiemedewerker. Buisman heeft volgens het hof misbruik gemaakt van publieke middelen en heeft zijn eigen belangen boven die van de samenleving gesteld. Het hof acht dit ‘uiterst laakbaar’, temeer omdat Buisman als volksvertegenwoordiger een voorbeeldfunctie bekleedde.

Subsidiegelden terugbetalen

Ondanks het tijdsverloop en het gegeven dat Buisman kampt met ‘serieuze gezondheidsproblemen’ deelde het hof een veel zwaardere straf uit dan de rechtbank. Het hof bepaalde dat Buisman de verduisterde subsidiegelden aan de provincie moet terugbetalen. Ook de proceskosten die de provincie heeft gemaakt, 2772 euro, komen voor rekening van het oud-Statenlid. Eerder had de bestuursrechter al bepaald dat Buisman het geld terug moest betalen. Ook daar ging hij niet mee akkoord, hij procedeerde door tot aan de Raad van State. De hoogste bestuursrechter stelde in januari 2018 de provincie Fryslân in het gelijk.