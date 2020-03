Voorlopige gunning herinrichting FeanwÃ¢lden

Voorlopige gunning herinrichting Feanwâlden

FEANWâLDEN - De gemeente Dantumadiel heeft de uitvoering van het project Kansen in Kernen Feanwâlden opnieuw aanbesteed. De opdracht is (voorlopig) gegund aan Loon- en aannemersbedrijf De Samenwerking uit Esloo. Als de opdracht definitief is gegund, begint de aannemer volgende maand met de werkzaamheden.

In de loop van dit jaar stopt de extra sneltrein van Groningen - Leeuwarden in Feanwâlden. Het stationsgebied moet dan klaar zijn. Er komen extra parkeervoorzieningen voor zowel de auto als de fiets.

Het stationsgebied komt in verbinding te staan met het dorp, omdat de oude provinciale weg verdwijnt. Hiervoor in de plaats wordt een park met een waterrijke zone aangelegd. Het project liep al flinke vertraging op. Begin dit jaar startte de gemeente een nieuwe aanbesteding op, omdat de winnende inschrijver van de vorige aanbesteding boven het beschikbare budget uitkwam. In het plan zijn nu een aantal technische aanpassingen gedaan, waardoor het project binnen de projectbegroting wordt uitgevoerd.