Winkeldieven uit Drachten gepakt in Leeuwarden

Publicatie: wo 04 maart 2020 14.38 uur

LEEUWARDEN - Twee vermoedelijke winkeldieven uit Drachten zijn woensdag door de politie opgepakt in Leeuwarden. Het duo viel op omdat ze onder invloed van drugs in de bus zaten en deze op het busstation van Leeuwarden niet wilden verlaten. De politie werd daarop ingeschakeld.

De twee werden uit de bus gezet en wilden vervolgens niet meewerken aan een ID controle. Tijdens fouillering werd bij één een ID gevonden, dit bleek een 17-jarige inwoner van Drachten te zijn. De andere had niets bij zich en werd aangehouden in verband met het niet kunnen tonen van zijn ID.

Een agent die de verdachte overbracht naar het bureau herkende hem aan het signalement van een verdachte die 's ochtends in Drachten een winkeldiefstal had gepleegd. De andere persoon had al proces-verbaal gekregen voor de Wet ID en schopte tegen de dienst-bike toen de politie wilde vertrekken. Hij werd daarop aangehouden terzake het verstoren van de openbare orde. Omdat hij als reactie daarop begon te spugen, kreeg hij een zogenaamd spuugmasker aangelegd.

De beide verdachten, twee 17-jarige inwoners van Drachten, zijn daarop ingesloten. Na overleg met het Openbaar Ministerie werden de twee 'buiten heterdaad' ook aangehouden voor de winkeldiefstal in Drachten.