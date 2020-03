Schoolzone geopend bij basisschool De Oanrin

Publicatie: wo 04 maart 2020 11.15 uur

TWIJZEL - Woensdag was extra aandacht besteed aan verkeer op basisschool De Oanrin in Twijzel. De schoolzone werd geopend en alle klassen kregen, op hun eigen niveau, verkeerseducatie aangeboden door gastdocenten van onder andere Veilig Verkeer Nederland.

De Oanrin in Twijzel is de tweede basisschool in Achtkarspelen die een schoolzone heeft. Deze is gerealiseerd in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en heeft als doel andere weggebruikers te attenderen op een school in de buurt. De schoolzone is duidelijk aangegeven bij de drempels rondom de school en er is een zuil geplaatst. Een verkeersbord van de tút en derút plek, ontworpen door Marieke Zandberg uit groep 8, werd officieel 'geopend'.