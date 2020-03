Auto's rijp voor sloop na botsing Harkema

Publicatie: di 03 maart 2020 21.42 uur

HARKEMA - Twee auto's zijn dinsdagavond total-loss geraakt bij een aanrijding op de Reitsmastrjitte in Harkema. Een bestelwagen botste daar tegen een geparkeerde auto, waarvan de bestuurster in de snackbar was.

De bestuurder van de bestelwagen is door ambulancepersoneel behandeld in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een berger mocht zorgdragen voor het verwijderen van de voertuigen. Voor de afhandeling van het ongeval werd de Reitsmastrjitte tijdelijk afgesloten voor het verkeer.

FOTONIEUWS