Man ontvoert ex-vriendin: eis tbs met dwang

Publicatie: di 03 maart 2020 16.44 uur

LEEUWARDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag twee jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een Drachtster (48) die ervan wordt verdacht dat hij in 2018 zijn ex-vriendin gestalkt en ontvoerd heeft. De man heeft toegegeven dat hij afluisterapparatuur in de woning van zijn ex heeft geplaatst. Ook had hij een gps-tracker onder haar auto bevestigd.

Als politieagent verkleed

In oktober 2018 heeft hij zijn ex, samen met een onbekend gebleven man, ontvoerd. De vrouw reed op de Wâldwei toen ze een stopteken kreeg van wat ze dacht dat het een politieauto was. Ze werd naar een carpoolplaats gedirigeerd en door de handlanger van de verdachte, die zich als politieagent had verkleed, gesommeerd in de andere auto te stappen. Ze zou met het nodige geweld in de auto zijn geduwd, haar ex zat op de achterbank.

Door de benen schieten

De handlanger zou met een vuurwapen hebben gedreigd, waarop de verdachte gezegd zou hebben dat de man de vrouw maar door de benen moest schieten. Ook zou de Drachtster hebben geroepen dat mensen uit de omgeving van de vrouw gevaar liepen: ‘zware criminelen’ zouden familieleden en vrienden in de gaten houden. Een telefoontje van hem was genoeg om ze ‘in actie’ te laten komen. Hij had eraan toegevoegd dat het zoontje van de vrouw bovenaan de lijst stond.

Naar het Pieter Baan Centrum

De Drachtster heeft vervolgens de nacht doorgebracht in de woning van zijn ex-vriendin. Daar zou hij de bedreigingen hebben herhaald. Aanvankelijk ontkende hij het hele verhaal. Later gaf hij de stalking toe en pas op de dag dat de zaak door de rechtbank inhoudelijk behandeld zou worden, in mei vorig jaar, erkende hij dat hij zijn ex had ontvoerd. Hij bleef wel volhouden dat er geen geweld was gebruikt en dat er geen vuurwapens aan te pas waren gekomen. De rechtbank besloot toen dat de Drachtster naar het Pieter Baan Centrum (PBC) moest om psychologisch geobserveerd te worden.

Verslaafd aan kalmeringstabletten

De man kampt met een persoonlijkheidsstoornis met narcistische en antisociale trekken en hij was indertijd verslaafd aan kalmeringstabletten. Daardoor moeten de feiten hem in verminderde mate worden toegerekend. Hij kampt met verlatingsangst, waardoor hij moeilijk kan omgaan met het beëindigen van relaties. Hij is twee keer eerder – in 2004 en 2006 – veroordeeld voor stalking. Het PBC en de reclassering adviseerden terbeschikkingstelling met voorwaarden, de ‘lichtere’ vorm van tbs. De ging de officier niet ver genoeg. Zij denkt dat de Drachtster uit angst voor tbs met dwangverpleging heeft toegestemd in de mildere vorm van tbs. ‘Ik heb weinig tot geen vertrouwen in het slagen van tbs met voorwaarden’, aldus de officier. Het slachtoffer wil ruim 3000 euro schadevergoeding. Zij kreeg angstklachten en heeft het gevoel dat ze constant over haar schouder moet kijken.

De rechtbank doet op 17 maart uitspraak.